Rosjanie znaleźli rywala! Mecz już w sobotę

Tuż po agresji Rosji na Ukrainę władze światowej i europejskiej piłki podjęły decyzję o wykluczeniu wszystkich kadr "Sbornej" z rywalizacji pod egidą UEFA i FIFA. Seniorska drużyna, prowadzona przez Walerija Karpina automatycznie została więc wykreślona z baraży o awans na mistrzostwa świata. W pierwszej ich fazie miała się mierzyć z Polską.

Rosjanie zagrają towarzyski mecz. Znaleźli rywala

Przed kilkoma dniami poinformowano, że Rosjanie z pewnością nie będą mogli też wziąć udziału w eliminacjach do Euro 2024, a co za tym idzie - w samym turnieju. Mimo, iż pozostają obecnie na peryferiach futbolu, nieustannie czynią starania, by wrócić na salony. Jak na razie - bezskutecznie.

Co ciekawe, rosyjskiej federacji udało się znaleźć rywala, który zgodził się rozegrać z nią towarzyski mecz. Będzie to Kirgistan, a starcie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Dla Rosji będzie to pierwszy mecz kadry od 14 listopada ubiegłego roku. Wtedy to, w eliminacjach mistrzostw świata przegrała na wyjeździe z Chorwacją 0:1.

Kirgistan to 95. drużyna rankingu FIFA. Ostatnie występy zaliczył w czerwcu, w ramach Pucharu Azji. Z drużynami z szerokiej, światowej czołówki grywa rzadko. Ostatnim rywalem dość poważnego kalibru była Japonia. W czerwcu 2021 roku przegrał z nią 1:5. Najważniejszą postacią drużyny jest jej kapitan - Walerij Kiczin, piłkarz o... rosyjskim pochodzeniu. Występuje w Jenisej Krasnojarsk.