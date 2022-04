Rosjanie zabili dziennikarkę i jej córkę. Piłkarze reagują, ujmujący gest

24 lutego wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina przekroczyły granicę z Ukrainą, rozpoczynając atak zbrojny na miasta i cywilów. Wielu ukraińskich sportowców zawiesiło kariery i chwyciło za broń. Piłkarze Szachtara Donieck postawili jednak na inne rozwiązanie. Klub zorganizował Global Tour "Football for Peace", by m.in. szerzyć wiedzę na temat wydarzeń w Ukrainie.

25 kwietnia Szachtar Donieck rozegrał kolejny mecz charytatywny, tym razem z Antalyasporem. Choć Ukraińcy wygrali 2-1, ich zwycięstwo przyćmił wzruszający gest, na jaki zdobyli się zawodnicy z ukraińskiego klubu. Przed rozpoczęciem meczu na boisko wyszli w wyjątkowych koszulkach.

Upamiętniały one 215 dzieci, które zginęły w wyniku ataku Rosjan na Ukrainę. Na koszulkach zobaczyć można było opaskę identyfikacyjną, która zakładana jest dzieciom tuż po narodzinach. Jak się okazało, było to zdjęcie córki Walerii Glodan, ukraińskiej dziennikarki. Kobieta i jej trzymiesięczna córka Kira zginęły z rąk rosyjskich żołnierzy we własnym mieszkaniu w Odessie.

Waleria była absolwentką dziennikarstwa na uniwersytecie w Odessie. 28-latka powitała na świecie córkę Kirę w styczniu 2022 roku. O tragicznej śmierci Glodan i jej dziecka powiadomił mąż dziennikarki, Jurij Glodan. Strata bliskich zabolała go jeszcze bardziej, gdyż podczas ostrzału przebywał poza domem. Mąż Walerii opublikował wpis na Facebooku, żegnając żonę i córkę: "Moje ukochane trafiły do Królestwa Niebieskiego. Pozostaną w naszych sercach".

Zdjęcie Antalyaspor i Szachtar Donieck przed meczem charytatywnym / Mustafa Ciftci/Anadolu Agency / Getty Images