Rosjanie wywieszają białą flagę. Druzgocąca wiadomość dla Putina i spółki

Rosjanie poruszyli niebo i ziemię, aby choć na szczeblu piłki młodzieżowej zostać przywróconymi do rywalizacji międzynarodowej, jednak koniec końców walcząc o kadrę do lat 17 odbili się od ściany. W reakcji na te wydarzenia bardzo rozsądny, publicystyczny materiał, pojawił się w rosyjskim portalu sports.ru, gdzie autor stara się zrozumieć taki stan rzeczy. I nie ma dobrej wiadomości dla rodaków, którzy przystąpią do lektury jego melancholijnej publikacji.