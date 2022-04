Rosjanie wyrzuceni z UEFA? Szef federacji zabrał głos

Niedługo po agresji Rosji na Ukrainę UEFA podjęła decyzję o wykluczeniu z rozgrywek międzynarodowych reprezentacji i klubów z tego kraju. Czy możiwym jest jednak, by całkowicie wykreśliła to państwo ze swoich struktur? Szef federacji, Aleksander Ceferin odniósł się do całej sprawy w dość enigmatyczny sposób, który dla kraju agresora może być odbierany jako kolejny sygnał, iż w świecie piłki poważniejsze sankcje już mu jednak nie grożą.

Zdjęcie Aleksander Diukow, szef rosyjskiej federacji piłkarskiej / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images