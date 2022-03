Rosjanie wynoszą Polaka pod niebiosa. "Będziesz naszym królem"

Cztery mecze, dwie asysty i jeden gol - to dorobek Sebastiana Szymańskiego zgromadzony na przełomie lutego i marca, który pozwolił mu sięgnąć po nagrodę piłkarza miesiąca w Dynamie Moskwa.

Klub poinformował o nagrodzie dla Polaka za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych, pod którym zgromadziła się masa pochwał dla naszego reprezentanta.

"Zostań z nami, będziesz naszym królem", "Modrić z Dynama", "Dzięki za grę Seba, jesteś najlepsi" - wynoszą pod niebiosa Sebastiana Szymańskiego fani Dynama.

Sebastian Szymański odejdzie z Dynama Moskwa?

Kibice namawiają także Polaka, by pozostał w ich klubie, choć wiele wskazuje na to, że ze względu na wojnę rozgrywa on swój ostatni sezon w Rosji .

Przy okazji powołań selekcjonera Czesława Michniewicza na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski wielu miało wątpliwości, czy powinno się na nim znaleźć miejsce właśnie dla Sebastiana Szymańskiego. Sprawę skomentował wówczas kapitan naszej kadry - Robert Lewandowski. - To indywidualne sprawy, których nie da się rozwiązać w przeciągu kilku dni, tygodnia - przyznał .