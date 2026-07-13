Rosjanie wściekli jak nigdy. Oficjalnie ogłaszają ws. Polski

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Początek wojny na Ukrainie stał się również początkiem wykluczenia Rosji z większości międzynarodowych rywalizacji sportowych. Wyjątkiem nie była również UEFA, która postanowiła zawiesić możliwość udziału rosyjskich drużyn piłkarskich w organizowanych przez siebie rozgrywkach. Ostatnimi czasy narracja wokół wschodniego mocarstwa ulega jednak zmianie. Mimo to tamtejsze drużyny wciąż nie mogą grać w rozgrywkach UEFA. Rosjanie wskazali, kto blokuje im takową możliwość.

Władimir Putin i Godło Polski
Rosjanie wciąż nie mogą wrócić do europejskich rozgrywek. Polacy stawiają wetoSergei GUNEYEV / POOL / AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

24 lutego 2022 roku za naszą wschodnią granicą rozpoczął się jeden z największych współczesnych konfliktów zbrojnych. Wówczas wojska Federacji Rosyjskiej najechały tereny Ukrainy. Konflikt ten trwa aż do teraz.

Następstw tego zdradzieckiego ataku było naprawdę wiele. Stanowczo zareagował także świat sportu, blokując tysiącom zawodników i zawodniczek z kraju agresora możliwość udziału w międzynarodowych rozgrywkach.

Takie same działania podjęła między innymi UEFA. Europejska federacja piłkarska zablokowała rosyjskim klubom możliwość występu w rozgrywkach Ligi Konferencji, Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że zakaz ten obowiązywać będzie również w sezonie 2026/2027.

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Na łamach rosyjskiego portalu "sports.ru" pojawił się artykuł, w którym tamtejsi dziennikarze opisują obecną sytuację rodzimych klubów piłkarskich. Okazuje się, że na Starym Kontynencie wciąż funkcjonuje bardzo potężna grupa podmiotów, które sprzeciwiają się przywróceniu rosyjskim klubom możliwości występowania w europejskich pucharach. W jej skład wchodzi aż 20 federacji piłkarskich.

- Szereg stowarzyszeń krajowych UEFA nadal wyraża kategoryczny sprzeciw wobec udziału rosyjskich drużyn w turniejach, organizowanych przez wspomniany wyżej podmiot. Władze tych krajów nie są gotowe rozważyć możliwości przeprowadzenia oficjalnych meczów z Rosją. Należą do nich: Anglia, Francja, Niemcy, Polska, Ukraina, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Holandia, Belgia, Szkocja, Walia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia red.) oraz Rumunia - piszą rosyjscy dziennikarze.

Z relacji rosyjskich dziennikarzy wynika, że sprzeciw wyżej wymienionych federacji jest absolutnie kluczowy w kwestii braku możliwości udziału tamtejszych klubów w międzynarodowych rozgrywkach UEFA.

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logo UEFA na czarnym słupku z niebieską taśmą zabezpieczającą, tło rozmyte w kolorze zielonym
Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku z dokumentami, na tle widoczna flaga Rosji.
Władimir PutinVyacheslav ProkofyevAFP
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi w tłumie, skupiony, na tle rozmytych postaci w jasnym otoczeniu.
Aleksander CeferinGiuseppe MaffiaAFP


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