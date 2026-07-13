24 lutego 2022 roku za naszą wschodnią granicą rozpoczął się jeden z największych współczesnych konfliktów zbrojnych. Wówczas wojska Federacji Rosyjskiej najechały tereny Ukrainy. Konflikt ten trwa aż do teraz.

Następstw tego zdradzieckiego ataku było naprawdę wiele. Stanowczo zareagował także świat sportu, blokując tysiącom zawodników i zawodniczek z kraju agresora możliwość udziału w międzynarodowych rozgrywkach.

Takie same działania podjęła między innymi UEFA. Europejska federacja piłkarska zablokowała rosyjskim klubom możliwość występu w rozgrywkach Ligi Konferencji, Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że zakaz ten obowiązywać będzie również w sezonie 2026/2027.

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Na łamach rosyjskiego portalu "sports.ru" pojawił się artykuł, w którym tamtejsi dziennikarze opisują obecną sytuację rodzimych klubów piłkarskich. Okazuje się, że na Starym Kontynencie wciąż funkcjonuje bardzo potężna grupa podmiotów, które sprzeciwiają się przywróceniu rosyjskim klubom możliwości występowania w europejskich pucharach. W jej skład wchodzi aż 20 federacji piłkarskich.

- Szereg stowarzyszeń krajowych UEFA nadal wyraża kategoryczny sprzeciw wobec udziału rosyjskich drużyn w turniejach, organizowanych przez wspomniany wyżej podmiot. Władze tych krajów nie są gotowe rozważyć możliwości przeprowadzenia oficjalnych meczów z Rosją. Należą do nich: Anglia, Francja, Niemcy, Polska, Ukraina, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Holandia, Belgia, Szkocja, Walia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia red.) oraz Rumunia - piszą rosyjscy dziennikarze.

Z relacji rosyjskich dziennikarzy wynika, że sprzeciw wyżej wymienionych federacji jest absolutnie kluczowy w kwestii braku możliwości udziału tamtejszych klubów w międzynarodowych rozgrywkach UEFA.

Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Władimir Putin Vyacheslav Prokofyev AFP

Aleksander Ceferin Giuseppe Maffia AFP





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