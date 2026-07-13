Rosjanie wściekli jak nigdy. Oficjalnie ogłaszają ws. Polski
Początek wojny na Ukrainie stał się również początkiem wykluczenia Rosji z większości międzynarodowych rywalizacji sportowych. Wyjątkiem nie była również UEFA, która postanowiła zawiesić możliwość udziału rosyjskich drużyn piłkarskich w organizowanych przez siebie rozgrywkach. Ostatnimi czasy narracja wokół wschodniego mocarstwa ulega jednak zmianie. Mimo to tamtejsze drużyny wciąż nie mogą grać w rozgrywkach UEFA. Rosjanie wskazali, kto blokuje im takową możliwość.
24 lutego 2022 roku za naszą wschodnią granicą rozpoczął się jeden z największych współczesnych konfliktów zbrojnych. Wówczas wojska Federacji Rosyjskiej najechały tereny Ukrainy. Konflikt ten trwa aż do teraz.
Następstw tego zdradzieckiego ataku było naprawdę wiele. Stanowczo zareagował także świat sportu, blokując tysiącom zawodników i zawodniczek z kraju agresora możliwość udziału w międzynarodowych rozgrywkach.
Takie same działania podjęła między innymi UEFA. Europejska federacja piłkarska zablokowała rosyjskim klubom możliwość występu w rozgrywkach Ligi Konferencji, Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że zakaz ten obowiązywać będzie również w sezonie 2026/2027.
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Na łamach rosyjskiego portalu "sports.ru" pojawił się artykuł, w którym tamtejsi dziennikarze opisują obecną sytuację rodzimych klubów piłkarskich. Okazuje się, że na Starym Kontynencie wciąż funkcjonuje bardzo potężna grupa podmiotów, które sprzeciwiają się przywróceniu rosyjskim klubom możliwości występowania w europejskich pucharach. W jej skład wchodzi aż 20 federacji piłkarskich.
- Szereg stowarzyszeń krajowych UEFA nadal wyraża kategoryczny sprzeciw wobec udziału rosyjskich drużyn w turniejach, organizowanych przez wspomniany wyżej podmiot. Władze tych krajów nie są gotowe rozważyć możliwości przeprowadzenia oficjalnych meczów z Rosją. Należą do nich: Anglia, Francja, Niemcy, Polska, Ukraina, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Holandia, Belgia, Szkocja, Walia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia red.) oraz Rumunia - piszą rosyjscy dziennikarze.
Z relacji rosyjskich dziennikarzy wynika, że sprzeciw wyżej wymienionych federacji jest absolutnie kluczowy w kwestii braku możliwości udziału tamtejszych klubów w międzynarodowych rozgrywkach UEFA.