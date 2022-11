Rosjanie rozegrają kolejny, międzypaństwowy mecz. Znaleźli nowego rywala

Rosjanie znaleźli kolejnego rywala! Rozegrają międzypaństwowy mecz

Mimo tego, że "Sborną" odesłano na peryferia profesjonalnego futbolu, włodarze tamtejszej federacji starają się obejść zakazy i mimo wszystko umożliwić kadrze rozgrywanie międzypaństwowych spotkań. Już raz się to udało - we wrześniu zagrała z Kirgistanem, pokonując go na wyjeździe 2:1.