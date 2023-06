Rosjanie ogłaszają w sprawie Polaka. Ten nie kryje zachywytu

W ostatnim czasie wskazywało na to, że transfer Macieja Rybusa to wyłącznie formalność i mówimy tu raczej o kwestii najbliższych dni, nie tygodni. Wszystko potwierdził na łamach rosyjskich mediów Eduard Safonow - dyrektor sportowy Rubina Kazań , który zagiął parol na polskiego piłkarza.

Maciej Rybus pozostaje w Rosji. Polak skomentował swój ruch

Jak doszło do tego transferu? Ten temat pojawił się jakieś dwa tygodnie temu. Spotkałem się z trenerem Raszidem Rachimowem, z którym pracowałem w Tereku Grozny. Dlatego nie wahałem się długo, uzgodniłem ze Spartakiem rozwiązanie umowy, po czym podpisałem kontrakt z Rubinem

Polski piłkarz podzielił się także swoimi odczuciami po przyjeździe do Kazania. - Są tylko pozytywne. Poszedłem do bazy, od razu mi się spodobało. Widać, że są tu wszelkie przesłanki, by myśleć tylko o piłce nożnej - stwierdził.