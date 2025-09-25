Rosjanie ogłaszają szalony plan. Trwają pilne negocjacje. Na horyzoncie mundial

Data wkuła się w świadomość nawet tych, którzy nie interesują się światową geopolityką: 24 lutego 2022 roku. Tego dnia doszło do zbrojnej agresji Rosji na niepodległą Ukrainę. Kilkadziesiąt godzin później rosyjska piłka otrzymała bezwzględny cios.

FIFA i UEFA pod presją opinii publicznej zakazała Rosji udziału we wszystkich organizowanych przez siebie rozgrywkach. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że sankcje rozciągną się nie na miesiące, lecz na lata.

Rosjanie wybierają się do Ameryki Północnej. Marzą o grze z finalistami MŚ

Ostatni mistrzowski turniej z udziałem Rosji to finały Euro 2020, które odbyły się z rocznym poślizgiem z powodu pandemii. "Sborna" sposobiła się wprawdzie do gry z Polską w barażach o katarski mundial, ale wówczas stanowcze weto postawił prezes PZPN Cezary Kulesza. Za jego przykładem poszli szefowie innych federacji.

Od tamtej pory Rosjanie robią wszystko, by jak najbardziej umniejszyć stopień własnej marginalizacji. Z jakim efektem? Co najwyżej mizernym.

Najnowszy ich plan wydaje się mocno oderwany od rzeczywistości. Jak informuje sekretarz generalny tamtejszej federacji, Maksym Mitrofanow, w czerwcu drużyna narodowa chce rozegrać kilka meczów towarzyskich... w Ameryce Północnej. W dodatku tuż przed mundialem, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

- Trwają negocjacje na przyszły rok. W marcu chcielibyśmy zagrać w Rosji, prowadzimy negocjacje z kilkoma drużynami, w tym z tymi, które już zakwalifikowały się do mistrzostw świata. W czerwcu, z pewną dozą prawdopodobieństwa, rozważamy opcję meczów towarzyskich w Ameryce Południowej lub Północnej. Wiele drużyn narodowych w tym czasie może już tam być i przygotowywać się do mundialu - oznajmił Mitrofanow w rozmowie z RB Sport.

Wizyta w USA i Kanadzie nie wchodzi w grę z przyczyn politycznych. Zostaje Meksyk. Ale i tak wizja Rosjan to w tej chwili połączenie fantazji z najtańszą propagandą. Przynajmniej w teorii. Za niespełna 10 miesięcy sytuacja międzynarodowa może ulec trudnym dzisiaj do przewidzenia przeobrażeniom.

W bieżącym roku wybrańcy selekcjonera Walerija Karpina zaliczyli sześć sparingów. Mierzyli się kolejno z Grenadą (5:0), Zambią (5:0), Nigerią (1:1), Białorusią (4:1), Jordanią (0:0) i Katarem (4:1).

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFP AFP

Kibice piłkarscy w Rosji od 2022 roku czekają na powrót ich drużyny narodowej do rywalizacji pod szyldem UEFA i FIFA Noushad Thekkayil AFP

Gianni Infantino, szef FIFA AFP

Gianni Infantino, szef FIFA AFP