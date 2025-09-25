Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie ogłaszają szalony plan. Trwają pilne negocjacje. Na horyzoncie mundial

Łukasz Żurek

Rosja od ponad trzech lat pozostaje wykluczona z rywalizacji pod szyldem UEFA i FIFA. Czy to się może zmienić w przewidywalnej przyszłości? W tej chwili nic na to nie wskazuje. Rosyjska federacja nie ustaje jednak w wysiłkach, by kontraktować spotkania towarzyskie z coraz silniejszymi przeciwnikami. Najnowszy projekt w tej kwestii wydaje się szalony. To się nie ma prawa udać.

Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji RosyjskiejSEBNEM COSKUNAFP

Data wkuła się w świadomość nawet tych, którzy nie interesują się światową geopolityką: 24 lutego 2022 roku. Tego dnia doszło do zbrojnej agresji Rosji na niepodległą Ukrainę. Kilkadziesiąt godzin później rosyjska piłka otrzymała bezwzględny cios.

FIFA i UEFA pod presją opinii publicznej zakazała Rosji udziału we wszystkich organizowanych przez siebie rozgrywkach. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że sankcje rozciągną się nie na miesiące, lecz na lata.

Rosjanie wybierają się do Ameryki Północnej. Marzą o grze z finalistami MŚ

Ostatni mistrzowski turniej z udziałem Rosji to finały Euro 2020, które odbyły się z rocznym poślizgiem z powodu pandemii. "Sborna" sposobiła się wprawdzie do gry z Polską w barażach o katarski mundial, ale wówczas stanowcze weto postawił prezes PZPN Cezary Kulesza. Za jego przykładem poszli szefowie innych federacji.

Od tamtej pory Rosjanie robią wszystko, by jak najbardziej umniejszyć stopień własnej marginalizacji. Z jakim efektem? Co najwyżej mizernym.

Najnowszy ich plan wydaje się mocno oderwany od rzeczywistości. Jak informuje sekretarz generalny tamtejszej federacji, Maksym Mitrofanow, w czerwcu drużyna narodowa chce rozegrać kilka meczów towarzyskich... w Ameryce Północnej. W dodatku tuż przed mundialem, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

    - Trwają negocjacje na przyszły rok. W marcu chcielibyśmy zagrać w Rosji, prowadzimy negocjacje z kilkoma drużynami, w tym z tymi, które już zakwalifikowały się do mistrzostw świata. W czerwcu, z pewną dozą prawdopodobieństwa, rozważamy opcję meczów towarzyskich w Ameryce Południowej lub Północnej. Wiele drużyn narodowych w tym czasie może już tam być i przygotowywać się do mundialu - oznajmił Mitrofanow w rozmowie z RB Sport.

    Wizyta w USA i Kanadzie nie wchodzi w grę z przyczyn politycznych. Zostaje Meksyk. Ale i tak wizja Rosjan to w tej chwili połączenie fantazji z najtańszą propagandą. Przynajmniej w teorii. Za niespełna 10 miesięcy sytuacja międzynarodowa może ulec trudnym dzisiaj do przewidzenia przeobrażeniom.

    W bieżącym roku wybrańcy selekcjonera Walerija Karpina zaliczyli sześć sparingów. Mierzyli się kolejno z Grenadą (5:0), Zambią (5:0), Nigerią (1:1), Białorusią (4:1), Jordanią (0:0) i Katarem (4:1).

