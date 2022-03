Rosjanie nie będą mogli oglądać spotkań?! UEFA chce zablokować transmisje

Sankcje, nałożone przez FIFA i UEFA już teraz bardzo mocno uderzają w rosyjski futbol. Zawieszenie reprezentacji narodowych, w połączeniu z wykluczeniem klubów z międzynarodowych rozgrywek sprawiło, że tamtejsza piłka nożna znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Z ligi masowo wyjeżdżają obcokrajowcy, którzy mogą szukać nowych drużyn, a sponsorzy, wobec sankcji gospodarczych zaczynają popadać w tarapaty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski zagra ze Szkocją w dwóch ustawieniach. WIDEO Polsat Sport

Wojna w Ukrainie. Ten ruch UEFA może uderzyć w kibiców z Rosji

Wszystko uderzyć może jednak również w przeciętnego kibica, który obok krajowych, śledzi też rozgrywki poza granicami. UEFA chce bowiem zablokować możliwość transmitowania na terytorium Rosji najbliższych spotkań reprezentacji narodowych. Oznacza to, że fani mogą stracić możliwość zobaczenia w najbliższym czasie m.in. towarzyskiej potyczki Anglików ze Szwajcarią czy starcia Polaków ze Szkotami.

Reklama

Jednocześnie - organiczenie to nie będzie dotyczyć baraży, gdyż w ich przypadku za prawa do transmisji odpowiada FIFA, która póki co takich sankcji nie przewiduje.