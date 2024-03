Rosjanie mają nowego bohatera. Miał uratować 100 osób podczas zamachu. Ma ledwie 15 lat

Przypomnijmy, że pierwsze wieści o strzelaninie i eksplozji pod Moskwą zaczęły pojawiać się w rosyjskich mediach i na portalach społecznościowych w piątek przed 19:00 czasu polskiego. W obiekcie pojawili się zamaskowani i uzbrojeni ludzie, którzy zaczęli strzelać do obecnych w środku. Informowano także o wybuchach, a w kolejnych minutach o pożarze, który doprowadzić miał ostatecznie do zawalenia się dachu.

Do zamachu w podmoskiewskiej sali koncertowej Krokus przyznało się tzw. Państwo Islamskie , choć sami Rosjanie uważają, że ślady prowadzą na Ukrainę. Cały czas niestety znajdowane są ciała kolejnych ofiar. Jak przekazały rosyjskie służby, badające okoliczności zdarzenia, odnaleziono zwłoki kolejnych czterech osób. Łącznie w wydarzeniach w sali koncertowej Krokus zginęło co najmniej 137 osób .

Rosja ma nowego bohatera. Nastolatek uratował ponad 100 osób

Powiedział dziennikarzom, że wcześniej wszyscy pracownicy zostali poinstruowani, jak postępować w sytuacji awaryjnej. Stwierdził, że po prostu postępował zgodnie z instrukcjami . Według relacji portalu "Sport.ru", gdy zaczęła się strzelanina i pożar, nastolatek zaczął kierować ludzi do wyjść awaryjnych. Początkowo duży tłum obrał zły kierunek i wpadł w ślepy zaułek. Isłam samodzielnie zaczął kierować procesem ewakuacji. Udało mu się wyprowadzić ludzi z wąskiego przejścia, a następnie przez biurowiec na ulicę - w bezpieczne miejsce.

Zrozumiałam, że jeśli nie zareaguję, stracę życie, a ze mną wiele osób. Szczerze mówiąc, to było bardzo przerażające. Kiedy byłem w tłumie ludzi i szedłem do drzwi, żeby je otworzyć, myślałem, że któryś z nich może skądś wyjść, rzucić granat albo otworzyć ogień. Dzięki Bogu nic się nie stało, zdążyłem otworzyć drzwi na czas i wypuścić wszystkich

Klub uczcił młodego piłkarza

Gdy wszyscy dowiedzieli się o wyczynie Islamu, przedstawiciele Spartaka skontaktowali się z nim i zaprosili go na swój stadion w Moskwie. Chłopiec spotkał się z zawodnikami drużyny, którzy podziękowali mu za bohaterstwo. Od klubu Isłam dostał również spersonalizowaną koszulkę i karnet na wszystkie mecze domowe Spartaka.

Dla młodego piłkarza, marzącego o grze w klubie z rosyjskiej stolicy, to z pewnością spore przeżycie. I jeśli to, co w tej sprawie piszą rosyjskie media jest prawdą, wyróżnienie jest w pełni zasłużone.