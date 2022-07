Rosjanie kpią z Krychowiaka! "Wpadnie w serce wolności i demokracji"

"Krycha" tuż po agresji Rosji na Ukrainę zawiesił kontrakt z Krasnodarem i przeniósł się do AEK Ateny. W klubie tym występował do końca sezonu 2021/22. Po jego zakończeniu miał kilka możliwości: mógł wrócić do Rosji, skorzystać z prawa do dalszego zawieszenia umowy i odejść na kolejne wypożyczenie lub definitywnie rozwiązać obowiązujący do 2024 roku kontrakt. Wybrał drugą z opcji - przeniósł się na rok do Arabii Saudyjskiej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Bramka Karola Knapa w sparingu z Hapoelem Beer Szewa. Wideo INTERIA.TV

Rosjanie szydzą z wyboru Krychowiaka

Rosjanie szydzą z jego decyzji, wskazując, że zamiana Rosji na akurat ten kraj, monarchię absolutną znaną z wielu przypadków naruszeń praw człowieka to kontrowersyjny wybór.

"Wpadnie w serce wolności i demokracji" - ironizował jeden z internautów pod materiałem w serwisie "Sports.ru", traktującym o wypożyczeniu Krychowiaka. "Do najspokojniejszego kraju z państwa-agresora" - pisał inny. Użytkownicy sieci wskazywali również na fakt, że Arabia Saudyjska zaangażowana jest pośrednio w wojnę domową w Jemenie.

Krychowiak jest 91-krotnym reprezentantem Polski. Łącznie w kadrze strzelił dotąd pięć goli.