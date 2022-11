Rosjanie grali towarzysko. Bezbramkowy remis

Rosja jest oczywiście zdyskwalifikowana przez FIFA i nie może uczestniczyć w międzynarodowych rozgrywkach. Dlatego też, w marcu, nie odbył się mecz barażowy o awans do MŚ z Polską. "Biało-Czerwoni" wygrali walkowerem i przeszli do ostatniej fazy baraży, w której pokonali Szwecję 2-0, dzięki czemu znaleźli się na turnieju, który rozpocznie się w niedzielę. Polacy rozpoczną mundial we wtorek, meczem z Meksykiem. Poza tym zagrają jeszcze z Arabią Saudyjską i Argentyną.