Rosjanie coraz bliżej odejścia z UEFA. Prezes podał konkretną datę

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę piłkarska reprezentacja tego kraju została zawieszona w UEFA i FIFA . Nie wzięła udziału w barażach o mistrzostwa świata (miała grać z Polską), została wykluczona z Ligi Narodów i nie gra także w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024.

Już wcześniej Djukow zapowiadał, że jeśli UEFA nie wyrazi zgody na powrót reprezentacji Rosji, ta przeniesie się do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej . Według jego słów taka decyzja ma zapaść już 5 kwietnia. Wtedy odbędzie się Kongres UEFA, na którym będzie też dyskutowana sytuacja Rosji i Białorusi. Wcześniej powstała grupa robocza składająca się z przedstawicieli FIFA i UEFA, która miała pracować nad możliwym powrotem Rosjan do rozgrywek.

- Chcę, żeby reprezentacja grała oficjalne mecze i brała udział w międzynarodowych turniejach, w tym w eliminacjach mistrzostwach świata w 2026 roku — mówi Djukow. - Oczywiście liczymy na to, wrócimy do rozgrywek w Europie, ale jak się okaże, że nie ma na to szans, skoncentrujemy się na Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Po Kongresie UEFA w Lizbonie będziemy wiedzieć więcej i wtedy podejmiemy decyzję.