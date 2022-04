Rosjanie cieszą się z decyzji FIFA! "Uznają naszą siłę i potęgę"

Oprac.: Tomasz Czernich Piłka nożna

Podczas kongresu FIFA, odbywającego się w Dausze oficjalnie ogłoszono, że rosyjski, obok arabskiego i portugalskiego dołącza do grona języków urzędowych federacji. Komunikat ten stał się wodą na młyn dla propagandy Kremla, która głosi, iż tamtejszy futbol powoli "wraca do gry". "To kolejny dowód na to, że histeria Zachodu się kończy" - ocenił deputowany Dumy, Siergiej Burłakow.

Zdjęcie Gianni Infantino, szef FIFA / AFP FRANCK FIFE / AFP