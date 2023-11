Piłkarze nie chcą oddawać pieniędzy na armię. Rosyjski polityk nie przebiera w słowach

Żurawlew zasugerował nawet, że to "zdradzieckie" środowisko, bo w ogóle nie słyszy się o przypadkach, by któryś z futbolistów oddawał część zarobionych przez siebie pieniędzy na potrzeby armii, która akurat teraz jest w potrzebie. Zdaniem polityka to oznaka braku patriotyzmu i zbytniego przywiązania do swoich pieniędzy.