Rosjanie chcą jechać na mundial, głośno o wycofaniu Iranu. Tak oceniają swoje szanse

Eskalacja wojny na linii USA i Izrael kontra Iran sprawiła, że pojawia się coraz więcej spekulacji na temat możliwego wycofania się Irańczyków z udziału w mistrzostwach świata 2026. Wątpliwości pojawiają się jednak już wokół samego sensu organizowania mundialu na terenach, które obecnie pogrążone są w anarchii.

Mundial 2026 zagrożony? Kibice chcą wykluczenia Iranu

W Meksyku trwają zamieszki po zabójstwie jednego z przywódców prawdopodobnie największego kartelu narkotykowego w kraju - "El Mencho". Państwo na dobrą sprawę obecnie jest sparaliżowane, a kibice obawiają się przyjazdu na turniej, któremu bardzo trudno będzie zapewnić podczas organizacji bezpieczeństwo.

Kibice oczekują reakcji ze strony FIFA polegającej na przeniesieniu zaplanowanych w Meksyku spotkań do USA i Kanady, które współorganizują z nim mistrzostwa świata. I deklaracje prezydent Claudii Sheinbaum, iż mecze nie są zagrożone niemal nikogo nie przekonują.

Rośnie także liczba zwolenników dyskwalifikacji z udziału w mundialu Iranu. Zaangażowane w konflikt na Bliskim Wschodzie państwo samo rozważa wycofanie się z imprezy, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Rosjanie marzą o wyjeździe na mundial. Mają szanse na zajęcie miejsca Iranu?

W międzyczasie w rosyjskich mediach pojawił się artykuł na temat potencjalnego wycofania Iranu. Jasno wynika z niego, że Rosjanie chcieliby pojechać na mistrzostwa świata jego kosztem, jednak nawet oni sami oceniają szanse na niewielkie.

Czy Rosja może zastąpić Iran? Jest to mało prawdopodobne, ponieważ w tym celu zakaz musiałby zostać zniesiony. Chociaż prezydent FIFA Gianni Infantino od dawna mówił o bezsensowności zawieszenia, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i nie jest pewne, czy nastąpi ona wkrótce. Aby unieważnić decyzję z lutego 2022 r., wymagana jest większość głosów w Radzie FIFA.

Rosjanie pozostają wykluczeni z rozgrywek międzynarodowych przez FIFA i UEFA w związku z napaścią zbrojną na Ukrainę. Sam Infantino od początku nie był przekonany do takiego rozwiązania, jednak uległ presji i naciskom ze strony wielu prezesów związków, w tym Polski. Od jakiegoś czasu stara się on jednak lobbować przywrócenie "Sbornej", a także tamtejszych klubów do rywalizacji. Spotyka się on jednak wciąż z oporem z wielu stron.

