Rosjanie chcą jechać na mundial, głośno o wycofaniu Iranu. Tak oceniają swoje szanse
W obliczu zaognienia się konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem coraz głośniej mówi się o możliwym wycofaniu tamtejszej reprezentacji ze zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata w piłce nożnej. W rosyjskich mediach zaczęto snuć rozważania, jak duże szanse są na to, żeby to właśnie "Sborna" zajęła miejsce Iranu na mundialu. Oto jak Rosjanie oceniają swoje szanse.
Eskalacja wojny na linii USA i Izrael kontra Iran sprawiła, że pojawia się coraz więcej spekulacji na temat możliwego wycofania się Irańczyków z udziału w mistrzostwach świata 2026. Wątpliwości pojawiają się jednak już wokół samego sensu organizowania mundialu na terenach, które obecnie pogrążone są w anarchii.
Mundial 2026 zagrożony? Kibice chcą wykluczenia Iranu
W Meksyku trwają zamieszki po zabójstwie jednego z przywódców prawdopodobnie największego kartelu narkotykowego w kraju - "El Mencho". Państwo na dobrą sprawę obecnie jest sparaliżowane, a kibice obawiają się przyjazdu na turniej, któremu bardzo trudno będzie zapewnić podczas organizacji bezpieczeństwo.
Kibice oczekują reakcji ze strony FIFA polegającej na przeniesieniu zaplanowanych w Meksyku spotkań do USA i Kanady, które współorganizują z nim mistrzostwa świata. I deklaracje prezydent Claudii Sheinbaum, iż mecze nie są zagrożone niemal nikogo nie przekonują.
Rośnie także liczba zwolenników dyskwalifikacji z udziału w mundialu Iranu. Zaangażowane w konflikt na Bliskim Wschodzie państwo samo rozważa wycofanie się z imprezy, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
Rosjanie marzą o wyjeździe na mundial. Mają szanse na zajęcie miejsca Iranu?
W międzyczasie w rosyjskich mediach pojawił się artykuł na temat potencjalnego wycofania Iranu. Jasno wynika z niego, że Rosjanie chcieliby pojechać na mistrzostwa świata jego kosztem, jednak nawet oni sami oceniają szanse na niewielkie.
Czy Rosja może zastąpić Iran? Jest to mało prawdopodobne, ponieważ w tym celu zakaz musiałby zostać zniesiony. Chociaż prezydent FIFA Gianni Infantino od dawna mówił o bezsensowności zawieszenia, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i nie jest pewne, czy nastąpi ona wkrótce. Aby unieważnić decyzję z lutego 2022 r., wymagana jest większość głosów w Radzie FIFA.
Rosjanie pozostają wykluczeni z rozgrywek międzynarodowych przez FIFA i UEFA w związku z napaścią zbrojną na Ukrainę. Sam Infantino od początku nie był przekonany do takiego rozwiązania, jednak uległ presji i naciskom ze strony wielu prezesów związków, w tym Polski. Od jakiegoś czasu stara się on jednak lobbować przywrócenie "Sbornej", a także tamtejszych klubów do rywalizacji. Spotyka się on jednak wciąż z oporem z wielu stron.