Rosjanie bezlitośni dla Macieja Rybusa, wypomnieli jego decyzję. "Rozczarowanie"

Maciej Rybus do Rosji wyjechał już w 2012 roku, kiedy to na cztery lata związał się z Terekiem Grozny. Później przez rok występował we francuskim Olympique Lyon, po czym wrócił do Rosji, gdzie mieszka do dziś. Były reprezentant Polski nie zdecydował się na powrót do ojczyzny nawet wtedy, gdy rozpoczęła się zbrojna inwazja na Ukrainę, za co był szeroko krytykowany.