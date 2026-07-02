Rosjanie będą wściekli, gdy to zobaczą. Oficjalny sprzeciw. Podpisali się Polacy

Wciąż trwająca wojna za naszą wschodnią granicą najwyraźniej nie przeszkadza sportowym działaczom w stopniowym przywracaniu Rosjan do rywalizacji międzynarodowej. Oburzającą decyzję zaledwie kilka tygodni temu podjęła między innymi FIFA. Chodzi dokładnie o nowo utworzone mistrzostwa świata do lat 15. Te mają odbyć się jeszcze w tym roku. Czołowe reprezentacje globu zjadą się do Azerbejdżanu.

Radość w państwie rządzonym przez Władimira Putina była przeogromna. "To ważny krok na drodze do powrotu rosyjskich drużyn do sportu międzynarodowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z FIFA i dobrze znamy stanowisko prezesa tej organizacji, Gianniego Infantino, który wielokrotnie opowiadał się za powrotem rosyjskich drużyn na arenę międzynarodową" - mówił między innymi Michaił Diegtiariew, tamtejszy minister sportu. Inne kraje wspomniane doniesienia przyjęli ze sporym niepokojem.

Pierwszego dnia lipca okazało się, że nie skończyło się na słowach. Na czyny postawiło czterdziestu czterech posłów Parlamentu Europejskiego. Wszyscy wezwali Gianniego Infantino do opamiętania się, czyli zmiany decyzji ws. młodych rosyjskich zawodników. Wśród autorów listu znaleźli się między innymi Polacy. Pod ważnymi słowami podpisali się: Michał Kobosko, Bogdan Zdrojewski, Krzysztof Śmiszek, Michał Dworczyk, Łukasz Kohut, Mariusz Kamiński oraz Bartłomiej Sienkiewicz. Ich cały przekaz skierowany do FIFA udostępnił portal "politico.com".

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"W Rosji sport jest narzędziem wykorzystywanym przez reżim Putina do promowania nacjonalistycznych, antyukraińskich i antyzachodnich poglądów, szerzenia propagandy i uzasadniania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Udział rosyjskich sportowców oraz publiczne eksponowanie rosyjskiej flagi i symboli państwowych na imprezach FIFA stanowiłby publiczną zniewagę dla bólu i straty, jakiej doświadczyły setki ukraińskich rodzin, które straciły swoje dzieci w wyniku rosyjskich ataków" - brzmiał jeden z argumentów.

O wspomnianym liście zapewne szybko dowie się Kreml. I nastroje w państwie, które zbrojnie zaatakowało naszych wschodnich sąsiadów nie będą już takie szampańskie jak w dniu ogłoszenia przez FIFA korzystnej dla Sbornej decyzji. Oczywiście sam list nie oznacza jeszcze cofnięcia zgody, ale jest zapowiedzią, że Europa tak łatwo się nie podda.

Władimir Putin ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP AFP

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