Rosja zadowolona z decyzji UEFA. "Nigdy nas nie wyrzuciła, a jedynie zawiesiła"

Walerij Gazzajew - jeden z najbardziej znanych rosyjskich trenerów piłkarskich i były selekcjoner reprezentacji Rosji - zareagował na decyzję UEFA o dopuszczeniu do gry rosyjskich drużyn młodzieżowych oraz na reakcję świata na tę decyzję (w tym Polski). Jego zdaniem, dopuszczenie rosyjskich klubów do rywalizacji w europejskich pucharach to tylko kwestia czasu. - Bez Rosji po prostu nie da się rywalizować - mówi.