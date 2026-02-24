Rosja wróci do gry, jest oferta od uczestnika mundialu. To naprawdę się dzieje

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wraz z rozpoczęciem agresji rosyjskiej na Ukrainę piłkarska reprezentacja Rosji została wykluczona z oficjalnych rozgrywek przez FIFA i UEFA, przez co rozgrywa jedynie mecze towarzyskie. W marcu zmierzy się z Mali, natomiast w czerwcu może zagrać z Curacao, które będzie wtedy przygotowywać się do mundialu. Temat został już podjęty, a na jaw wychodzą pierwsze szczegóły.

Piłkarz rosyjski rozgrywający piłkę podczas meczu oraz tłum kibiców z rosyjskimi flagami na trybunach.
Rosjanie niebawem mogą zagrać kolejny mecz towarzyskiAlexander Mysyakin/Associated Press/East News/ Pavel Bednyakov/Associated Press/East NewsEast News

W połowie listopada 2021 roku reprezentacja Rosji rozegrała ostatnie oficjalne spotkanie piłkarskie. Wówczas uległa 0:1 Chorwacji w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2022. Tym samym czekały ją baraże, lecz do nich nigdy nie doszło. Wszystko ze względu na rozpoczęcie agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. Wobec takich wydarzeń FIFA i UEFA jednogłośnie postanowiły wykluczyć ten kraj z międzynarodowych rozgrywek.

Od tamtego czasu "Sborna" rozgrywa jedynie mecze towarzyskie i nie uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach. Nie przystępuje do kwalifikacji mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. W marcu zmierzy się z kadrą Mali, natomiast w czerwcu może dojść do dość nietypowego starcia.

Zobacz również:

Romain Saiss (na fotografii ustawiony przodem jako drugi od prawej
Piłka nożna

Napisał wielką historię na mundialu, teraz nagle zakończył karierę. Legenda ogłasza

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    W rosyjskich mediach pojawiła się wieść, że chętne na mecz z Rosją ma być Curacao, czyli uczestnik nadchodzącego mundialu. Starcie to miałoby się odbyć 6 czerwca, czyli zaledwie pięć dni przed startem wielkiej imprezy. Co więcej, w całej sprawie wypowiedział się już David Heykoop, członek Rady Wykonawczej w federacji Curacao.

    Curacao zagra z Rosją? Już zapowiedzieli ugoszczenie

    Jak przekazał przedstawiciel federacji, trwają poszukiwania rywala na wspomnianą już datę. W grze ma być właśnie kadra Rosji, która zdanie Heykoopa zostałaby odpowiednio ugoszczona.

    - Mamy już wszystkie zarezerwowane inne mecze w marcu - nie ma dostępnych terminów. Szukamy przeciwnika na mecz u siebie na Curacao 6 czerwca. To jedyny dostępny termin. Moglibyśmy gościć reprezentację Rosji - powiedział cytowany przez sport24.ru.

    Zobacz również:

    Marcus Rashford, Lamine Yamal i Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Nie chcieli, żeby grał w Barcelonie, nie było innego wyboru. To się skończy transferem

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Tym samym Rosjanie pomogliby w przygotowaniach tej drużyny do mundialu. O kadrze Curacao w ten sposób kolejny raz w przeciągu krótkiego odstępu czasu jest bardzo głośno. Niedawno pojawiła się informacja o rezygnacji Dicka Advocaata ze stanowiska selekcjonera. Więcej o tym temacie można przeczytać TUTAJ.

      Wszystkich uczestników mundialu poznamy pod koniec marca. Wtedy zaplanowane są baraże. W nich rywalizować będzie kadra Polski, która 26 marca w półfinale zagra z Albanią, natomiast w przypadku awansu dalej zmierzy się z lepszym spotkania Ukraina - Szwecja.

      Zobacz również:

      Piotr Zieliński
      Reprezentacja

      Włosi ogłaszają o Zielińskim. Są przekonani, dojdzie do ważnej zmiany

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Grupa piłkarzy w białych koszulkach i niebieskich spodenkach celebruje akcję na boisku, jeden z zawodników podaje dłoń koledze z drużyny, na trybunach widoczna publiczność.
      Reprezentacja RosjiKARIM JAAFAR AFP
      Reprezentanci Rosji
      Reprezentanci RosjiOLGA MALTSEVA / AFPAFP
      Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych
      Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowychAFP
      DJB: W Europie zaczyna brakować klasowych napastników. Co jest przyczyną? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja