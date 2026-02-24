W połowie listopada 2021 roku reprezentacja Rosji rozegrała ostatnie oficjalne spotkanie piłkarskie. Wówczas uległa 0:1 Chorwacji w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2022. Tym samym czekały ją baraże, lecz do nich nigdy nie doszło. Wszystko ze względu na rozpoczęcie agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. Wobec takich wydarzeń FIFA i UEFA jednogłośnie postanowiły wykluczyć ten kraj z międzynarodowych rozgrywek.

Od tamtego czasu "Sborna" rozgrywa jedynie mecze towarzyskie i nie uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach. Nie przystępuje do kwalifikacji mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. W marcu zmierzy się z kadrą Mali, natomiast w czerwcu może dojść do dość nietypowego starcia.

W rosyjskich mediach pojawiła się wieść, że chętne na mecz z Rosją ma być Curacao, czyli uczestnik nadchodzącego mundialu. Starcie to miałoby się odbyć 6 czerwca, czyli zaledwie pięć dni przed startem wielkiej imprezy. Co więcej, w całej sprawie wypowiedział się już David Heykoop, członek Rady Wykonawczej w federacji Curacao.

Curacao zagra z Rosją? Już zapowiedzieli ugoszczenie

Jak przekazał przedstawiciel federacji, trwają poszukiwania rywala na wspomnianą już datę. W grze ma być właśnie kadra Rosji, która zdanie Heykoopa zostałaby odpowiednio ugoszczona.

- Mamy już wszystkie zarezerwowane inne mecze w marcu - nie ma dostępnych terminów. Szukamy przeciwnika na mecz u siebie na Curacao 6 czerwca. To jedyny dostępny termin. Moglibyśmy gościć reprezentację Rosji - powiedział cytowany przez sport24.ru.

Tym samym Rosjanie pomogliby w przygotowaniach tej drużyny do mundialu. O kadrze Curacao w ten sposób kolejny raz w przeciągu krótkiego odstępu czasu jest bardzo głośno. Niedawno pojawiła się informacja o rezygnacji Dicka Advocaata ze stanowiska selekcjonera. Więcej o tym temacie można przeczytać TUTAJ.

Wszystkich uczestników mundialu poznamy pod koniec marca. Wtedy zaplanowane są baraże. W nich rywalizować będzie kadra Polski, która 26 marca w półfinale zagra z Albanią, natomiast w przypadku awansu dalej zmierzy się z lepszym spotkania Ukraina - Szwecja.

Reprezentacja Rosji KARIM JAAFAR AFP

Reprezentanci Rosji OLGA MALTSEVA / AFP AFP

Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych AFP

