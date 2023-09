Rosja wraca do gry. Jej gwiazda mówi jednak: To nie ma sensu

Wkrótce miną dwa lata, odkąd reprezentacja Rosji rozegrała swój ostatni mecz o stawkę,. Od tej pory może umawiać się jedynie na gry towarzyskie i to z takimi reprezentacjami, które są skłonne zgodzić na rywalizację z obłożoną infamią Rosją. Jedną z takich ekip jest znany z mundialu Katar, który z Rosjanami zmierzy się we wtorek. Towarzysko. Rosyjski piłkarz Dmitrij Barinow komentujeL - To nie ma sensu.