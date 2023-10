Rosja stawia sprawę jasno: "Taka decyzja cofnie nas o 100 lat"

Rosja rozegrała zaledwie trzy towarzyskie mecze w 2022 roku, kiedy to cały cywilizowany świat odmówił z nią gry po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Początkiem była odmowa Polski rozegrania barażu o mundial 2022. Natomiast w tym roku Rosjanie zdołali umówić się na mecze z Irakiem, Iranem, olimpijską reprezentacją Egiptu, a w piątek zmierzyli się z Kamerunem, który raz już ich wystawił i w ostatniej chwili zrezygnował ze spotkania. Moskwa wtedy zarzucała mu, że zrobił to pod wpływem nacisków Zachodu.

Rosja w Azji? Ten pomysł wcale nie umarł

Wraca więc pomysł, aby może jednak spróbować przenieść Rosję do strefy azjatyckiej, na wzór Australii, która bez jakiegokolwiek geograficznego uzasadnienia znalazła się tam na początku XXI wieku i gra do dzisiaj. Przenosiny do Azji pozwoliły Australijczykom częściej awansować na mundial niż z Oceanii, a przecież akurat Rosja ma geograficzne podstawy, by w Azji grać. Większość jej terytorium znajduje się na tym właśnie kontynencie.