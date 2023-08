Rosja śmieje się ze wszystkich. UEFA ma ją dopuścić do gry

Takie wieści przekazał agencji prasowej TASS szef rosyjskiej federacji piłkarskiej Maksym Mitrofanow. Według jego wiedzy, już we wrześniu rosyjskie zespoły wezmą udział w turnieju pod auspicjami UEFA, który odbędzie się w Mińsku. To ma być pierwszy krok do powrotu rosyjskich klubów i reprezentacji do rozgrywek w Europie, a nie - jak zakładano - do przenosin Rosji do piłkarskiej Azji.