Rosja skorzystała na "meczu hańby". To już oficjalne, kompromitacja FIFA

To spotkanie, przez wielu nazywane "meczem hańby", wzbudziło ogromne kontrowersje. Oberwało się Serbom, którzy się na nie zgodzili, ale przede wszystkim FIFA i UEFA, które uznały je za mecz oficjalny. Na dodatek przynoszący Rosjanom wymierne korzyści!

Rosjanie idą w górę. Kompromitacja FIFA

To zresztą nie pierwszy awans Rosjan od czasu "zawieszenia" przez FIFA. Było tak już po poprzednich meczach towarzyskich. Trudno nazwać to inaczej, niż kompromitacją FIFA, która z jednej strony udaje, że solidaryzuje się z całym zachodnim światem, nakładając na Rosję sankcję, z drugiej puszcza do Kremla oczko.