Rosja naprawdę to zrobi! Rosyjskie kluby są za przenosinami do Azji

- Azja to najbardziej i najszybciej rozwijający się kontynent, tak gospodarczo, jak i sportowo. Ostatni mundial to pokazał - mówi prezes rosyjskiej federacji piłkarskiej Aleksandr Diukow. Jak poinformował, jest zgoda rosyjskich klubów na złożenie wniosku o włączenie Rosji do rozgrywek w strefie azjatyckiej. Musi on zostać złożony do końca roku