Rosja niezmiennie jest zawieszona w ramach członkostwa w FIFA i UEFA. W związku ze swoim atakiem na Ukrainę jest wykluczona z oficjalnych międzynarodowych rozgrywek i w tej chwili jest pewność, że ten stan rzeczy potrwa przynajmniej do rozpoczęcia eliminacji mistrzostw świata 2026, ale tego dowiemy się po oficjalnym zatwierdzeniu uczestników europejskich eliminacji turnieju. W podobnej sytuacji są także tamtejsze kluby, które również otrzymały ban na grę w europejskich pucharach.

Rząd Kamerunu zablokował mecz towarzyski z Rosją