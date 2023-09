Rosja ma wrócić do futbolu. Ostra reakcja Kuleszy. Postawił sprawę jasno

We wtorek 26 września komitet wykonawczy UEFA podjął decyzję, którą niemal cała piłkarska Europa określiła jako skandaliczną. Chodzi o przywrócenie młodzieżowych drużyn Federacji Rosyjskiej do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Sprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował Cezary Kulesza, który już raz w tej kwestii sprzeciwił się europejskiej federacji piłkarskiej. Teraz zrobił to ponownie.