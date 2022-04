​Rosja komentuje działania amerykańskiej ligi: To rasizm

Dmitrij Swiszczow, deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej, zarzucił amerykańskim klubom i lidze MLS "sortowanie ludzi" - To jest nacjonalizm podniesiony do rasizmu. To powinno być wykluczone na całym świecie. W Ameryce sortują ludzi według narodowości. Takie rzeczy są nie do przyjęcia" - mówi Swiszczow w rozmowie z "Sport-Express".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julian Nagelsmann: Zagraliśmy źle. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

"Sport staje się głównym narzędziem w osiągania politycznych celów. Cały ten zakaz to populizm, starają się na siebie zwrócić uwagę i być w modzie. Rosjanie i tak nieszczególnie chętnie tam przechodzili. Popatrzmy na NHL, tam nie ma takich oświadczeń" - powiedział przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu.