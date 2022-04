Rosja i Białoruś zacieśniają współpracę! Snują plany zjednoczenia lig

Rosyjska liga to aktualnie, według rankingu UEFA, dziesiąta siła w Europie. Z uwagi na sankcje i wykreślenie jej ekip z międzynarodowej rywalizacji szybko w tym zestawieniu się osunie, lecz jej przewaga nad białoruską (32. miejsce) nie podlega najmniejszej dyskusji. Stąd plan, by połączyć rywalizację na Białorusi z tą w Rosji.

Wspólna liga Rosji i Białorusi?

Szłojdo zdradził, że w przypadku takiego rozwiązania do rosyjskiej ekstraklasy mógłby dołączyć jeden z jego rodzimych klubów, BATE Borysów, czy Dynamo Mińsk. - Na Białorusi kibice, eksperci i trenerzy od lat mówią o zjednoczeniu. Gdyby któryś z naszych zespołów grał w rosyjskiej lidze, przyjeżdżałyby do nas czołowe kluby - komentował dodając, że z pewnością wzbudziłoby to wielkie zainteresowanie.

Jak dodał, istnieją jednak także problemy natury formalnej. Jednym z nich mogłaby być sytuacja, w której białoruski klub zajmuje w rosyjskiej lidze miejsce, dające prawo gry w europejskich pucharach. Póki co jednak takowy nie istnieje - przede wszystkim dlatego, że z takiej rywalizacji oba kraje są wykluczone.