Ronaldo zdemolował zespół Krychowiaka. Dwa gole z wolnych, a w sumie hattrick

Wielki mecz Cristiano Ronaldo. Dwa gole z rzutów wolnych, hattrick i asysta

W meczu z Al Abhą to Cristiano Ronaldo rozpoczął strzelanie. Już w 11. minucie podszedł do rzutu wolnego, którego zamienił na gola. Podobna sytuacja miała miejsce 10 minut później. Piłka była ustawiona tym razem dalej, ale to nie przeszkodziło Portugalczykowi, który naprawdę w pięknym stylu skierował ją do siatki.