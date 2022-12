Ronaldo wkracza do akcji! Sensacyjny nowy klub? Jest po rozmowach

Cristiano Ronaldo opuścił już na dobre ośrodek treningowy Realu Madryt i udał się w podróż do Dubaju, by we własne ręce wziąć sprawy dotyczące swojej przyszłości. Portugalczyk szuka nowego klubu, a teraz otwiera się przed nim nowy, sensacyjny kierunek - liga katarska.