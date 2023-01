Dla Ronaldo był to drugi oficjalny występ w barwach nowego zespołu. W weekend rozegrał 90. minut w ligowym spotkaniu, wygranym 1:0 przeciwko Ettifaq FC . Dziś on i jego koledzy musieli jednak uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3.

Wynik spotkania już w 15. minucie otworzył Romarinho, a do szatni Al Nassr schodziło przegrywając 0:2, po trafieniu Abderrazaka Hamdallaha tuż przed przerwą. Gola kontaktowego w 67. minucie zdobył co prawda znany chociażby z występów w Benfice, czy Besiktasie - Anderson Talisca, ale tego dnia było to za mało na Al-Ittihad.