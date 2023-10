Ronaldo publicznie upokorzony? Pocałował kobietę i... rozpętała się histeria

Jeśli Cristiano Ronaldo wróci do Iranu, zostanie mu wymierzona kara 99 batów. Egzekucja ma się odbyć publicznie. To następstwo nieostrożnego zachowania Portugalczyka podczas niedawnej wizyty w kraju surowo przestrzegającym islamskich zwyczajów. Piłkarz przytulił i pocałował wówczas jedną ze swoich fanek. W tarapaty wpakował się również w Arabii Saudyjskiej, gdzie na co dzień mieszka. Wywołała burzę, robiąc znak krzyża po zdobytej bramce.