Ronaldo przemówił ws. przyszłości. Postawił sprawę jasno, jest deklaracja

Cristiano Ronaldo od lat uznawany jest za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Portugalczyk ma na koncie niezliczone sukcesy klubowe i reprezentacyjne, w tym triumfy w Lidze Mistrzów, mistrzostwa ligowe w Anglii, Hiszpanii i Włoszech oraz mistrzostwo Europy z reprezentacją Portugalii. Zdobywał Złote Piłki, bił kolejne rekordy strzeleckie i przez niemal dwie dekady pozostawał symbolem profesjonalizmu, ambicji oraz sportowej perfekcji. Jego kariera, pełna spektakularnych momentów, do dziś inspiruje młodsze pokolenia piłkarzy na całym świecie.

W ostatnich latach, wraz z upływem czasu, media i eksperci coraz częściej zaczęli zastanawiać się, kiedy Cristiano Ronaldo zdecyduje się na sportową emeryturę. Zmiana otoczenia, transfer do Arabii Saudyjskiej i gra w Al-Nassr sprawiły, że pojawiły się głosy sugerujące powolne wygaszanie kariery. Sam zawodnik wielokrotnie jednak udowadniał, że wciąż potrafi utrzymywać wysoką formę, strzela gole i pozostaje jednym z liderów zespołu. Mimo zbliżających się 41. urodzin temat zakończenia kariery wciąż wydaje się w jego przypadku przedwczesny.

Cristiano Ronaldo wprost ws. dalszej kariery w futbolu

Ostatnie słowa Ronaldo tylko to potwierdzają. Portugalczyk, który 5 lutego skończy 41 lat, jasno zadeklarował, że nie zamierza zwalniać tempa. Podczas pobytu w Dubaju, gdzie odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza 2025 roku na Bliskim Wschodzie, przypomniał o swoim wielkim celu. "Ciężko jest wciąż grać, ale jestem zmotywowany. Nieważne, czy gram na Bliskim Wschodzie, czy w Europie. Zawsze się tym cieszę i zamierzam kontynuować" - podkreślił Ronaldo, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Napastnik Al-Nassr zdradził również, że jego marzeniem pozostaje zdobycie 1000 bramek w oficjalnych meczach. Obecnie ma ich już 956 na koncie, licząc występy klubowe i reprezentacyjne. "Wiecie, jaki jest mój cel. Chcę zdobywać trofea i osiągnąć tę liczbę. Jestem pewny, że tego dokonam, jeśli ominą mnie kontuzje" - dodał. Te słowa pokazują, że Cristiano Ronaldo wciąż myśli jak mistrz i nie zamierza żegnać się z futbolem, dopóki ma przed sobą ambitne wyzwania.

