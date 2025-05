Ronaldo przemówił ws. nowej umowy. Kosmiczne żądania legendy. Nie chodzi o pieniądze

Cristiano Ronaldo to człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Długoletni reprezentant takich zespołów jak: Real Madryt, Manchester United oraz Juventus Turyn. W swoim bogatym dorobku ma on niezliczoną ilość trofeów drużynowych oraz indywidualnych. Z pewnością warte odnotowania są jego nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu. Portugalczyk dorobił się bowiem aż 5 Złotych Piłek, co plasuje go tuż za plecami posiadacza największej liczby tego typu wyróżnień w historii - Leo Messiego (8 Złotych Piłek red.)

Reklama