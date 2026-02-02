Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ronaldo postanowił, to koniec. Szokujące doniesienia z Arabii Saudyjskiej

Bardzo głośno w Arabii Saudyjskiej jest o Cristiano Ronaldo. Piłkarz nie tylko jest jedną z największych gwiazd ligi, ale także bardzo wpływową postacią - szczególnie w swoim klubie, Al-Nassr. Nie wszystko jednak idzie tam po myśli Portugalczyka. Ten wobec bierności działaczy zespołu na rynku transferowym oraz sposobu zarządzania klubem zaprzestał milczeć i rozpoczął strajk.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFAYEZ NURELDINE / AFPAFP

Już od ponad trzech lat w Al-Nassr gra Cristiano Ronaldo. Ten po rozstaniu z Manchesterem United w 2022 roku pozostawał bez klubu, lecz finalnie dołączył właśnie do zespołu z Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe, podczas swojego pobytu tam nie wywalczył jeszcze żadnego trofeum.

Sytuacja może ulec zmianie w aktualnym sezonie. W końcu ekipa prowadzona przez Jorge Jesusa nieźle radzi sobie w lidze i po 18. kolejkach zajmuję 2. miejsce z 43 punktami na koncie. Do liderującego Al-Hilal strata wynosi zaledwie trzy "oczka". Do tego zespół walczy także w drugiej Azjatyckiej Lidze Mistrzów (odpowiednik europejskiej Ligi Europy).

    Mimo takich wyników 40-latek jest niezadowolony z tego, co się dzieje w klubie. W porównaniu do wspomnianego ligowego rywala Al-Nassr zaprzestało dokonywać wzmocnień. W końcu Al-Hilal latem ściągnął w swoje szeregi takich graczy jak Darwin Nunez czy Theo Hernandez. Co więcej, zdaniem "A Bola" piłkarzowi przeszkadza sposób, w jakim klubem zarządza Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej.

    - Cristiano Ronaldo jest niezadowolony ze sposobu, w jaki PIF (Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej) zarządza klubem, który reprezentuje od trzech lat, zwłaszcza w porównaniu do sposobu, w jaki traktowane są konkurencyjne kluby, również zarządzane przez ten sam fundusz - czytamy.

    Ronaldo rozpoczął strajk. W poniedziałek nie zagra

    Taka sytuacja w klubie spowodowała, że Cristiano Ronaldo odmówił gry w najbliższym meczu z Al-Riyadh. Starcie zaplanowane jest na poniedziałek (godz. 16:15 czasu polskiego).

      Jeśli wieści te faktycznie się potwierdzą w tym sezonie będzie to pierwsza taka sytuacja, gdy w wyjściowym składzie na ligowe starcie brakuje kapitana zespołu. W sumie w aktualnej kampanii Portugalczyk wystąpił w 22 meczach. W nich strzelił 18 goli i zaliczył trzy asysty.

      Real Madryt - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

