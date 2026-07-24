Ronaldo podjął decyzję ws. kariery w kadrze. Media przekazują. Padła data

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już kilka dni temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Już na etapie 1/8 finału z marzeniami o triumfie pożegnali się Portugalczycy z Cristiano Ronaldo na czele. W trakcie turnieju w mediach głośno było o przyszłości legendarnego gracza w kadrze, lecz do konkretów wciąż nie doszło. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał serwis goal.com. I jego zdaniem 41-latek już niebawem rozstanie się z reprezentacją.

Ronaldo podjął decyzję ws. kariery w kadrze. Media przekazują. Padła data
Cristiano RonaldoRONALDO SCHEMIDTAFP

Zdecydowanie nie tak piłkarskie mistrzostwa świata wyobrażała sobie reprezentacja Portugalii. Ekipa po małym falstarcie w fazie grupowej i remisie z Demokratyczną Republiką Konga finalnie zdołała wyjść z grupy, lecz tylko z 2. miejsca. To spowodowało, że na drodze Cristiano Ronaldo i spółki pojawiły się prawdziwe potęgi.

W 1/16 finału mistrzowie Europy z 2016 roku poradzili sobie 2:1 z Chorwacją, lecz w kolejnej rundzie 1:0 lepsza okazała się Hiszpania - późniejszy mistrz świata. To oznaczało pożegnanie z turniejem, a także zdaniem wielu źródeł pożegnanie Cristiano Ronaldo z mundialem.

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Wiele mówiło się również, że impreza ta ma być ostatnim wielkim turniejem z legendarnym piłkarzem w kadrze. Do konkretów jednak dalej nie doszło, a aktualnie nowy selekcjoner ekipy - Jorge Jesus może liczyć na usługi napastnika (przynajmniej oficjalnie).

Kilka dni po zakończeniu mistrzostw media ponownie obiegła szokująca informacja ws. przyszłości 41-latka. I tym razem padła nawet data, kiedy cała historia Portugalczyka w narodowych barwach miałaby się zakończyć.

Ronaldo zakończy karierę w kadrze? "Ma się pożegnać"

Zdaniem serwisu goal.com Ronaldo swój ostatni mecz w reprezentacji rozegra przy okazji rywalizacji z Walią w ramach Ligi Narodów, czyli 24 września. Napastnik swoją decyzję ma przekazać do opinii publicznej tuż po tym meczu. Jak zaznacza źródło, gracz Al-Nassr zakończy granie w narodowych barwach jako absolutny rekordzista.

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Cristiano Ronaldo podobno ogłosi zakończenie kariery w kadrze po najbliższym spotkaniu reprezentacji Portugalii
przekazano.

- Napastnik ma pożegnać się z reprezentacją w meczu Ligi Narodów z Walią, kończąc tym samym rekordową karierę, w której stał się piłkarzem z największą liczbą występów w reprezentacji i najlepszym strzelcem w historii międzynarodowego futbolu - czytamy.

Do tej pory Cristiano Ronaldo ma na swoim koncie aż 233 mecze w narodowych barwach. W ich trakcie strzelił 146 goli oraz dołożył 45 asyst.

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Piłkarz w bordowej koszulce z herbem Portugalii unosi prawą rękę w górę, patrząc przed siebie, na tle rozmytych postaci i żółtego stadionowego tłumu.
Cristiano RonaldoPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 7 i opaską kapitana na ramieniu unosi jedną rękę, stojąc na murawie stadionu sportowego.
Cristiano RonaldoTHOMAS COEX / AFPAFP
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Portugalii z numerem 7 na koszulce uśmiecha się szeroko i energicznie wskazuje ręką w dal, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Cristiano RonaldoAFP


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