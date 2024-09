Ronaldo nie zmienił zdania o byłym trenerze. Teraz zrównał go z ziemią

Cristiano Ronaldo opuścił Manchester United po zrażeniu do siebie praktycznie wszystkich pracowników niemal dwa lata temu, ale klub ten ewidentnie wciąż jest mu bliski. W ostatniej wypowiedzi nie szczędził gorzkich słów dla Erika ten Haga.

Ronaldo i ten Hag - związek, który nie przetrwał nawet pół roku

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United ostatniego dnia letniego okienka transferowego w 2021 roku. Chociaż kapitan reprezentacji Portugalii miał już wówczas 36 lat, kibice "Czerwonych Diabłów" i tak mieli ogromne oczekiwania. Ostatecznie na Old Trafford wrócił gwiazdor, prawdziwa ikona ostatniego złotego rozdziału w historii klubu. W swoim pierwszym sezonie napastnik wciąż pokazywał znamiona wielkiej klasy, strzelając 24 bramki w 39 występach na wszystkich frontach. Wszystko zmieniło się jednak latem 2022 roku. Wówczas drużynę przejął Erik ten Hag, który od pierwszego kontaktu z CR7 wydawał się odporny na aurę Portugalczyka. Nie miał problemu z publicznym krytykowaniem go czy sadzaniem na ławce rezerwowych.