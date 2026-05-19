Już za mniej niż miesiąć świat sportu swoją uwagę będzie skupiał na tym, co wydarzy się w USA, Kanadzie oraz Meksyku. To tam bowiem piłkarze będą rywalizowali o triumf w kolejnej edycji mistrzostw świata. Tytułu bronić będzie reprezentacja Argentyny, która w historycznym finale w Katarze pokonała Francję.

Na mundialu prawdopodobnie zobaczymy "last dance" dwóch największych piłkarzy w historii, a więc Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Nie ma wątpliwości, że obaj w tym turnieju zagrają, ale nie sposób wykluczyć, że któryś z nich przedłuży swoją karierę aż do 2030 roku.

Nie chciał grać w Portugalii. Mundial obejrzy w domu

We wtorek 19 maja Portugalia ogłosiła oficjalnie swoje powołania na mistrzostwa świata. Na liście znalazło się oczywiście nazwisko Cristiano Ronaldo, który zagra na szóstym mundialu w swojej historii. Nikt wcześniej nie zdołał dokonać tego, co będzie udziałem CR7 podczas imprezy za oceanem.

Jak zwykle przy powołaniach bywa, w tym przypadku również zabrakło kilku nazwisk na liście selekcjonera Roberto Martineza. Największe zaskoczenie wywołała nieobecność Eliego Juniora Kroupiego, który miał być niespodzianką przygotowaną przez hiszpańskiego szkoleniowca.

Jego wyniki w Premier League uprawniały go do myślenia o powołaniu. Co więcej, Kroupi mógł znaleźć się na liście Francuzów oraz Portugalczyków. Ostatecznie z Mbappe nie zagra ze względów sportowych. Z kolei Cristiano nie będzie towarzyszył, bo... zwyczajnie nie chciał.

- Przed marcowym obozem treningowym skontaktowaliśmy się z nim. Ale jedno to towarzyszenie zawodnikom, którzy mogą nosić koszulkę Portugalii, a drugie to chęć zawodnika. A w tym przypadku Junior chciał reprezentować Francję, więc to szanujemy - przekazał selekcjoner Portugalii.

