Ronaldo może zostać aresztowany w Arabii Saudyjskiej. Nagranie krąży po sieci

Sprawie wiele uwagi poświęca amerykańska ESPN. Mimo że do incydentu doszło przed dwoma dniami, dopiero teraz zaczyna on budzić żywą dyskusję w przestrzeni wirtualnej. "Cristiano Ronaldo może zostać aresztowany" - to hasło powtarza się najczęściej i mocno działa na wyobraźnię.