Ronaldo jest już kochany w Arabii. Otrzymał niezwykły prezent od kolegów

Cristiano Ronaldo miał bardzo udaną przerwę reprezentacyjną, bo nie dość, że Portugalia zainaugurowała eliminacje do Euro 2024 dwoma zwycięstwami, to on sam pobił kolejny rekord. 38-latek ma już na koncie 198 występów w narodowych barwach, najwięcej w historii. Po powrocie do Al-Nassr czekała go z tego powodu bardzo miła niespodzianka, bo klub postanowił specjalnie uhonorować jego wyczyn.