Ronaldo bohaterem, Krychowiak i spółka w szoku. Przepychanki na murawie

Drużyna Al-Nassr nie zamierzała jednak odpuszczać walki o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej, choć przyznać, że obrońcy Al-Shabab wyciągnęli do rywali pomocną dłoń, jeszcze przed przerwą tracąc piłkę w okolicach własnego pola karnego. Gospodarze wykorzystali to bezbłędnie, a piłkę posłał do siatki Anderson Talisca.