- Nigdy nie wyobrażałem sobie, że znajdę się w takiej sytuacji - powiedział słynny Brazylijczyk Ronaldinho, który udzielił pierwszego wywiadu po wyjściu z aresztu w Paragwaju.

Ronaldinho i jego brat Roberto Assis zostali aresztowani na początku marca za rzekome użycie fałszywych dokumentów w celu wjazdu do Paragwaju. Były gwiazdor Barcelony powiedział, że był "całkowicie zaskoczony" aresztowaniem i oskarżeniem o posługiwanie się fałszywym paszportem.

Brazylijczyk spędził w więzieniu 32 dni. Sędzia Gustavo Amarilla zdecydował, że Ronaldinho i jego brat mogą opuścić areszt i czekać w hotelu na proces.

W rozmowie z paragwajską stacją telewizyjną ABC Color, 40-letni były reprezentant Brazylii powiedział, że przyjechał do Paragwaju, aby otworzyć kasyno online.

Ronaldinho, członek mistrzowskiej drużyny "Canarinhos" w 2002 roku, stwierdził, że cała sytuacja była bardzo ciężka i pracował z policją, aby rozwiązać problemy.



"Zaskoczyło nas, że dokumenty były niezgodne z prawem. Od tego czasu współpracowaliśmy z wymiarem sprawiedliwości, że wyjaśnić sytuację. Spełniamy wszystko o co nas proszono" - zaznaczył.



"To był ciężki cios, nigdy nie wyobrażałem sobie, że przeżyję taką sytuację. Przez całe życie starałem się osiągnąć najwyższy poziom zawodowy i sprawiać radość ludziom moją grą w piłkę" - mówił Ronaldinho o chwili, kiedy dowiedział się, że pójdzie do więzienia.

Zdobywca "Złotej Piłki" powiedział, że w areszcie miał wiele okazji do gry w piłkę nożną w więzieniu i ciągle go proszono o autografy i zdjęcia, nawet gdy przebywał w był stale zatrzymywany za autografy i zdjęcia, nawet gdy przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze.



Ronaldinho stwierdził, że nie jest zły na mieszkańców Paragwaju i że religia pomogła mu przetrwać trudną sytuację.

"Ciepło, sympatia i szacunek wszystkich Paragwajczyków były odczuwalne od pierwszego dnia, w którym przybyłem do tego kraju i trwa to do dziś. Jestem za to bardzo wdzięczny. Zawsze modlę się, aby wszystko poszło dobrze i mam nadzieję, że wkrótce ten koszmar się skończy" - podkreślił.





Zdjęcie Ronaldinho czeka na proces w hotelu w Paragwaju / AFP