Athletic Club de Bilbao jest na mapie Europy absolutnie wyjątkowym zespołem. Drużyna z Kraju Basków w świecie futbolu zasłynęła tym, że nie sprowadza zawodników, którzy nie pochodzą właśnie z tamtego regionu Hiszpanii . To sprawia, że możliwości wzmacniania zespołu są naprawdę niewielkie, a mimo tego klub jest w stanie stanowić bardzo poważne zagrożenie dla największych rywali w La Liga . Nie bez powodu Real Madryt czy FC Barcelona wyjazdy na San Mames zaznaczają na czerwono w kalendarzu.

Ta romantyzacja piłki nożnej i polityki transferowej sprawia jednak, że trudniej Athleticowi o wygranie trofeów. Wszystko w klubie sprowadza się do korzystania ze swojej szkółki i ewentualnie jakichś mniejszych transferów. Najdrożej kupionym graczem w historii "Lwów" wciąż pozostaje Inigo Martinez, za którego 30 stycznia 2018 roku Athletic zapłacił Realowi Sociedad "ledwie" 32 miliony euro. Porównując to innych zespołów w Hiszpanii, taki wydatek to grosze.