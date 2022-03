Roman Abramowicz przyjechał do Polski? Co robi u nas rosyjski oligarcha?

Jak przekazał Stachowiak, Abramowicz, posługując się portugalskim paszportem przyjechał do naszego kraju pociągiem. Powód jego wizyty pozostaje zagadką. - Być może dojdzie do nieformalnego spotkania z prezydentem Joe Bidenem - spekulował.

Wojna w Ukrainie. Media: Roman Abramowicz przyjechał do Polski

Miliarder po tym, jak Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje, związane z agresją Rosji na Ukrainę został zmuszony do sprzedaży Chelsea FC - klubu, którego właścicielem był od lat. Póki co wciąż oficjalnie nie wiadomo, w czyje ręce trafi klub. Już teraz boryka się jednak ze sporymi problemami - pojawiają się pogłoski, że czołowi piłkarze chcą go opuścić, a rozgrywki Premier League dokończy pod ścisłym nadzorem władz i z ograniczeniami, dotyczącymi m.in. budżetów wyjazdowych.

Jednocześnie mówi się, że Rosjanin już teraz przymierza się do przejęcia innego klubu - tureckiego Goztepe Izmir.

Abramowicza łączyły bliskie relacje z Władimirem Putinem. Kiedy w 1999 roku pierwszy raz obejmował on stery w Rosji, miliarder pomagał mu kompletować rząd. - Mówiło się, że to właśnie Roman Abramowicz robił casting do rządu. To on rozmawiał z kandydatami na ministrów - mówił rosyjski dziennikarz Aleksiej Wiendikow w książce "The Billionaire from Nowhere".