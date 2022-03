Euro 2020 - reprezentacja Polski Polska - Rosja. Piłkarze rosyjscy wolą liczyć swe dzieje od 1992 roku. Nie bez powodu

Rosyjscy właściciele klubu CSKA Moskwa zaprzeczają jakoby miał on jakieś problemy, ale nałożone na Rosję kary obejmują m.in. całkowitą blokadę dwóch wielkich rosyjskich banków: WEB i PSB. Skutki mocno odczuje rosyjski piłkarski gigant z Moskwy, którego właścicielem jest właśnie Wnieszekonombank (WEB). Wielu rosyjskich finansistów, w tym minister finansów uspokajają, że CSKA nie odczuje sankcji gospodarczych w odczuwalny sposób, ale znamienna jest wypowiedź profesora ekonomii Nikołaja Toporina, który zanalizował sytuację moskiewskiego klubu. - W wyniku nałożenia sankcji klub piłkarski CSKA może mieć problemy z budżetem, a co za tym idzie, z zakupem drogich piłkarzy. WEB jest głównym sponsorem drużyny, klub nie ma innych dużych dochodów. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu nie ma ich skąd wziąć. Oczywiście to poważny cios - uważa.

Wojna na Ukrainie. Co zrobi Roman Abramowicz?

Potwierdzać to mogą doniesienia związane z Romanem Abramowiczem, który sprzedał klub Chelsea Londyn, w który zainwestował w 2003 roku. Być może zrobił to na polecenie samego Władimira Putina. Teraz ma dostać od Rosji i Putina kolejne zdanie, którym jest zainwestowanie w CSKA Moskwa. Tak, aby klub nie tylko przetrwał, ale stał się potęga i sztandarowym tworem putinowskiej Rosji.

Kluby rosyjskie nie mogą brać udziału w europejskiej rywalizacji po nałożeniu sankcji przez UEFA, ale Rosja się tym nie przejmuje. Zamierza dalej budować siłę swych klubów, a CSKA Moskwa jest pewnego rodzaju symbolem rosyjskiej i niegdyś radzieckiej piłki. Powstał jeszcze w carskiej Rosji jako piłkarska sekcja OŁŁS Moskwa, czyli klubu sportów zimowych. W stalinowskim ZSRR przekształcono go w klub wojskowy, związany z Armią Czerwoną. W latach trzydziestych, w czasie wojny ojczyźnianej i przez wiele lat później CSKA była sportowym symbolem militarnej potęgo Kremla, na jego bazie budowano reprezentacje kraju, zwłaszcza olimpijskie, stąd teraz także jest niezwykle istotny.

Już w 2004 roku CSKA związał się z biznesem Romana Abramowicza, gdy jego sponsorem został słynny już Sibnieft. Za jego środki CSKA osiągnął spore sukcesy w Europie, w tym jako pierwszy klub rosyjski wywalczył europejski puchar - Puchar UEFA w 2005 roku. Następnie w klub zainwestował Gazprom.

Zdaniem March TV, teraz moskiewski klub ma się znaleźć w rękach Romana Abramowicza, który ma z niego stworzyć potęgę piłkarską gotową do rywalizacji w Europie (o ile takowa będzie możliwa, ale Rosjanie zakładają, że tak). Ma powstać wizytówka rosyjskiego sportu i pokaz jego sił. Wedle Match TV, niechętny niegdyś czy też przynajmniej obojętny na piłkę nożną Roman Abramowicz teraz jest już z nią emocjonalnie związany, więc po odejściu z Chelsea będzie chciał ulokować swa fortunę w piłkarski klub. I ma to być właśnie CSKA Moskwa.

