Roman Abramowicz chce kupić hiszpański klub? Padają oskarżenia

Abramowicz, którego łączą bliskie związki z Władimirem Putinem zmuszony został do sprzedaży "The Blues" na skutek sankcji, nałożonych przez rząd Wielkiej Brytanii na oligarchów. Mimo wszystko chce pozostać blisko piłki. Przed kilkoma dniami tureckie media informowały o będącej rzekomo na ostatniej prostej transakcji zakupu Goeztepe Izmir. Błyskawicznie doniesienia te zdementowały władze klubu i wygląda na to, że do takiego ruchu faktycznie nie dojdzie.

Kolejny klub na celowniku Romana Abramowicza?

Jeżeli jednak wierzyć informacjom "The Mirror", oczy miliardera zwrócone są obecnie ku... Valencii. Poinformował o tym inny człowiek, chcący kupić klub - Miguel Zorio, który jednocześnie... oskarżył o ujawnienie tej informacji mediom aktualnego właściciela drużyny, singapurskiego biznesmena, Petera Lima.

Valencia od dawna boryka się z problemami finansowymi. Aktualnie w tabeli La Liga zajmuje dziewiąte miejsce, mając w dorobku 41 punktów. Najbliższy mecz rozegra w poniedziałek, a jej rywalem będzie Rayo Vallecano.

Klub to sześciokrotny mistrz Hiszpanii, a także dwukrotny finalista Ligi Mistrzów.