Roma wygrała Ligę Konferencji. Nicola Zalewski z pierwszym trofeum w karierze

Piłkarze Feyenoordu nieźle zaczęli, ale nie potrafili stworzyć żadnej klarownej sytuacji. Roma grała w stylu, jaki preferuje jej trener Jose Mourinho. Szczelna obrona i szybkie przedostanie się pod bramkę, długimi podaniami. W taki sposób włoski zespół zdobył też bramkę, która przesądziła o zwycięstwie.

W 32. minucie Gianluca Zaniolo zagrał długą piłkę w pole karne. Tam był Nicolo Zaniolo. Przyjął piłkę na klatkę piersiową i uderzył celnie obok bramkarza, otwierając wynik.

Do przerwy Włosi prowadzili, ale drugą połowę świetnie zaczęli rywale. To, że Roma nie straciła bramki, zawdzięczała głównie świetnej postawie Rui Patricio.

AS Roma odparła atak rywali i wygrała Ligę Konferencji

Już w pierwszej akcji drugiej części Portugalczyk został "zatrudniony". Po rzucie rożnym Gernot Trauner trafił w słupek. Dobijał jeszcze Guus Til, ale Patricio zdołał odbić piłkę.

Chwilę później, z dystansu, huknął Tyrell Malacia. Patricio popisał się świetną interwencją i sparował piłkę na słupek.

Były to najlepsze sytuacje Feyenoordu w tym meczu. Później obraz gry przypominał to, co wcześniej działo się na boisku i Holendrzy "bili głową w mur".

Ostatecznie Roma utrzymała jednobramkowe prowadzenie i mogła cieszyć się z triumfu w Lidze Konferencji. Dla 20-letniego reprezentanta Polski, Nicoli Zalewskiego, to pierwsze trofeum w seniorskiej karierze.

Historyczne osiągnięcie Jose Mourinho

Z kolei Jose Mourinho został jedynym trenerem, który wygrywał wszystkie możliwe obecnie europejskie puchary. W 2003 roku wygrał Puchar UEFA z FC Porto. W 2017 roku zwyciężył w Lidze Europy, która zastąpiła Puchar UEFA, prowadząc Manchester United.

W 2004 roku triumfował z Porto w Lidze Mistrzów. Sukces w Champions League powtórzył w 2010 roku z Interem Mediolan. Teraz ma na koncie wygraną w Lidze Konferencji.