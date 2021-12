Oto nasz subiektywny rejestr 9 najważniejszych wydarzeń w światowym futbolu AD 2021.

1. Nieudany zamach na Ligę Mistrzów

W nocy z 18 na 19 kwietnia w przestrzeni wirtualnej pojawiła się informacja o powołaniu Superligi, zrzeszającej najbogatsze kluby piłkarskie świata. Wśród 12 jej założycieli znalazły się: AC Milan, Arsenal, Atletico Madryt, Chelsea, FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus Turyn, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt i Tottenham Hotspur. Docelowo w rozgrywkach miało brać udział 20 zespołów. UEFA zareagowała bardzo gwałtownie, strasząc potężnymi sankcjami, na czele z wykluczeniem z europejskich pucharów. Grono "rebeliantów" zaczęło się kurczyć. Z projektu ostatecznie nie wycofały się tylko Juventus, Real i Barcelona. Co przyniesie przyszłość? Pytanie pozostaje otwarte.

2. Chelsea triumfatorem Champions League

W finale rozegranym w Porto londyńska Chelsea pokonała Manchester City 1-0. Bramkę na wagę triumfu zdobył Kai Havertz. Dla "The Blues" to drugi Puchar Europy w historii, poprzednio sięgnęli po niego w 2012 roku. Do zwycięstwa tym razem poprowadził ich Thomas Tuchel, który do finału Ligi Mistrzów dotarł również rok wcześniej. Wówczas, dyrygując ekipą PSG, uległ Bayernowi Monachium 0-1.

3. Niemal półwieczny rekord Gerda Muellera pobity

Była ostatnia kolejka Bundesligi sezonu 2020/21. Bayern Monachium, już pewny mistrzostwa Niemiec, podejmował FC Augsburg. W 90. minucie Robert Lewandowski trafił do bramki rywali strzeżonej przez Rafała Gikiewicza, dobijając z pięciu metrów strzał Leroya Sane. Polski snajper pobił tym samym o jedno trafienie niemal półwieczny rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 - również jako gracz Bayernu - strzelił w jednym sezonie Bundesligi aż 40 goli. W grudniu "Lewy" miał na koncie 43 ligowe bramki w roku kalendarzowym - i to oznaczało pobicie kolejnego rekordu słynnego bombardiera.

4. Argentyna bezkonkurencyjna w Copa America

To pierwsze trofeum zdobyte przez Lionela Messiego z drużyną narodową. Jak się później okazało, to ono - przynajmniej w teorii - odegrało decydującą rolę w wyborze laureata Złotej Piłki. Argentyński wirtuoz okazał się królem strzelców i najlepszym asystentem kontynentalnego czempionatu. Został też wybrany MVP imprezy. Na ulicach Buenos Aires kadrę "Albicelestes" witały tłumy. Messi o takiej chwili marzył przez całe życie.

5. Christian Eriksen reanimowany na oczach świata

Ten obrazek zostanie z nami chyba najdłużej. Pod koniec pierwszej połowy meczu Dania - Finlandia, rozgrywanego w fazie grupowej Euro 2020, bez kontaktu z przeciwnikiem na murawę upadł Christian Eriksen. Zaraz potem okazało się, że doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Klasyczna reanimacja, prowadzona na oczach świata, nie przyniosła rezultatu. Życie zawodnika uratował dopiero defibrylator. Po sześciu miesiącach wciąż nie wiadomo, czy 29-latek będzie kontynuował przygodę z zawodowym sportem.

6. Joachim Loew żegna się z reprezentacją Niemiec

Koniec ery. Joachim Loew objął niemiecka kadrę po finałach Weltmeisterschaft 2006. Wtedy nie mógł jeszcze wiedzieć, że jego misja potrwa długich 15 lat. Kulminacyjny jej moment to tytuł mistrza świata AD 2014 wywalczony w znakomitym stylu na brazylijskiej ziemi. Potem było już jednak tylko gorzej. Dwa ostatnie turnieje pod wodzą "Jogiego" okazały się niewypałem. MŚ w Rosji jego zespół zakończył na fazie grupowej, z kolei w Euro 2020 odpadł w 1/8 finału, wcześniej awansując do niej w bardzo szczęśliwych okolicznościach.

7. Włochy z tytułem mistrza Europy

Przez cztery lata na Starym Kontynencie tytularnie królować będzie Italia. Podopieczni Roberto Manciniego sięgnęli po mistrzostwo Europy, pokonując w finałowym boju reprezentację Anglii po serii rzutów karnych. Tym samym powtórzyli sukces z 1968 roku. Po raz pierwszy w historii turniej rozegrano nie w jednym lub dwóch państwach, lecz w 11. UEFA zapowiedziała, że nie zamierza kontynuować takiego modelu rywalizacji.

8. Lionel Messi odchodzi z Barcelony

Kontrakt Leo Messiego z "Barcą" wygasł 1 lipca. Negocjacje na temat prolongaty umowy trwały kilka miesięcy i były wyjątkowo trudne. Kiedy wreszcie strony osiągnęły porozumienie, okazało się... że zawodnik musi zmienić barwy klubowe. Nie mógł zostać w stolicy Katalonii z powodów formalnych - zatrzymując go, klub z Camp Nou przekroczyłby limit płac określony w regulacjach La Liga. Na pożegnalnej konferencji prasowej Argentyńczyk zalał się łzami. Potem związał się z PSG i podjął próbę podboju Ligue 1. Na razie bez oczekiwanego rezultatu.

9. Porażka Roberta Lewandowskiego w plebiscycie "FF"

Nie tylko polscy kibice powoływali się na tzw. sprawiedliwość dziejową. Dominowało przekonanie, że Złota Piłka należy się Robertowi Lewandowskiemu. Nie tylko dlatego, że strzelecko miał za sobą znakomity rok, ale również z uwagi na fakt, iż plebiscyt sprzed roku został odwołany. A właśnie wtedy Polak był murowanym kandydatem do triumfu. Tymczasem zwycięzcą AD 2021 okazał się Messi. Zachował klasę - z mównicy wyraził uznanie dla osiągnięć i snajperskich statystyk "Lewego".

